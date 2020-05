ALESSANDRIA – Il commercio alessandrino si mobilita anche se ancora non tutte le attività possono riprendere. L’emergenza però morde da tempo e per questo non si può più aspettare. Questo è il motivo di una iniziativa partita sul web, pensata per chiedere la riduzione delle tasse cittadine accogliendo le richieste già fatte dalle associazioni di categoria Confesercenti e Ascom al Comune di Alessandria. L’esortazione è di “fare presto e subito“. I promotori sostengono che “l’emergenza economica sofferta dalle imprese a partire dal mese di marzo non può essere ignorata” e per questo chiedono “sostegno per le attività“.

Alla base della mobilitazione la richiesta “della sospensione con effetto immediato di tutti i tributi, compresi quelli Comunali e degli enti territoriali“. Tra questi la “riduzione dell’aliquota IMU relativa agli immobili commerciali concessi in affitto o comunque utilizzati da aziende la cui attività sia stata sospesa o gravemente danneggiata dal covid”. Tutti coloro che aderiranno dovranno inviare la loro foto per dar vita a una grande “manifestazione virtuale” che dia il volto all’iniziativa. Intanto mercoledì Confesercenti si confronterà con il mondo del commercio e con l’assessore regionale Vittoria Poggio.