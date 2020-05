TORTONA – Venerdì la Giunta comunale di Tortona ha approvato un atto di indirizzo con le misure di sostegno al tessuto economico della città a seguito dell’emergenza coronavirus, che diventerà atto concreto non appena il decreto legge, già da qualche giorno annunciato dal Governo e diffuso in bozza, sarà effettivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

In particolare il Comune ha previsto una serie di interventi a favore della ripartenza delle attività commerciali cittadine: