TORINO – Ci saranno anche gli infermieri alessandrini domani, mercoledì 20 maggio, in Piazza Castello a Torino davanti al palazzo della Regione Piemonte. Qui il sindacato NursInd chiederà “il giusto risarcimento per gli infermieri. Ricorderemo alle Istituzioni i nostri morti, i nostri ammalati, le nostre ferite“. Ma ancora di più di mantenere le promesse fatte in questi mesi di emergenza sanitaria sul piano dell’assistenza oltre che delle remunerazioni. La manifestazione si terrà con un flashmob statico nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.