CASALE MONFERRATO – Continua l’impegno del Comune di Casale Monferrato sul fronte prevenzione coronavirus. Domenica 31 maggio, infatti, 1500 cittadini di età compresa tra i 18 e i 49 anni si potranno sottoporre ai test sierologici gratuiti. Prenotarsi è molto semplici e basterà compilare il form presente alla pagina del sito internet comune.casale-monferrato.al.it. Le iscrizioni partiranno da martedì 26 maggio, nella fascia oraria dalle ore 17,30 alle ore 22,30 e da mercoledì 27 dalle ore 8,30 alle ore 22,30 fino al raggiungimento dei 1500 prenotati.

Sarà poi sufficiente presentarsi con la ricevuta pervenuta via e-mail (anche direttamente da smartphone, senza bisogno di stamparla) e un documento di riconoscimento al Polo Fieristico Riccardo Coppo (con ingresso dal parcheggio di Piazza d’Armi) domenica 31 maggio all’ora indicata nel calendario disponibile sul sito del Comune (comune.casale-monferrato.al.it) a partire da venerdì 29. Chi fosse impossibilitato ad accedere a internet, può contattare domani, martedì 26 maggio, il Nucleo Comunale di Protezione Civile allo 0142 444217 dalle ore 17,30 alle ore 22,30 ed effettuare la prenotazione telefonicamente.

“Vorremmo, ancora una volta, ringraziare sentitamente la Idrobaveno Srl delle famiglie Balbo e Villosio che con la donazione dei 5 mila test sierologici rapidi sta consentendo alla nostra città di raccogliere quei preziosi dati sulla diffusione del Covid che ci permetteranno di ripartire con maggiore consapevolezza. Il Modello Casale Monferrato per la gestione dell’emergenza è stato d’esempio per molti e siamo riusciti a raggiungere questo lusinghiero risultato grazie a iniziative come questa, che sono la dimostrazione della generosità di un territorio e della professionalità di tutti gli attori in campo“, hanno spiegato il sindaco Riboldi, il vicesindaco Capra e l’assessore Novelli.