ROMA – “È stato a dir poco stupefacente leggere dichiarazioni di fuoco contro gli assistenti civici proprio da chi in questi anni ha esaltato le ronde (padane e non) di cittadini come la panacea in tema di sicurezza“. Federico Fornaro, capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, non le manda a dire dopo la polemica – anche politica – nata dopo le dichiarazioni del ministro agli Affari regionali Boccia.

“Chiarito, caso mai ce ne fosse stato bisogno, che nel Governo nessuno è in preda a pulsioni securitarie e quindi nessuna ronda civica circolerà per le nostre città, resta il problema posto dai sindaci di un aiuto per gestire una fase complessa come quella della convivenza con il Covid-19“, spiega ancora Fornaro. Che poi conclude: “Si apra quindi un confronto parlamentare, scevro da strumentali polemiche, sugli strumenti da mettere a disposizione degli enti locali per coinvolgere in un grande progetto civico le persone che vogliono a mettersi a disposizione della loro comunità, senza con questo creare effetti negativi per il terzo settore produttivo e valorizzando il ruolo e la funzione dei volontari e delle loro associazioni”.