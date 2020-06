ATENE – A partire dal 15 giugno la Grecia riapre ai voli internazionali negli aeroporti di Atene e Salonicco. Una buona notizia per tutti i vacanzieri. Ma questa apertura delle frontiere non sarà senza ferree regole: se l’aereo proverrà da uno degli aeroporti dell’elenco delle aree considerate ad alto rischio per l’Agenzia europea per la sicurezza aerea i passeggeri saranno sottoposti a un test sierologico rapido all’arrivo. Nel caso in cui il test dovesse rivelarsi negativo il passeggero si metterà in auto-quarantena per 7 giorni in un albergo designato dalle autorità greche. Nel malaugurato caso dovesse essere positivo la quarantena sarà di 14 giorni.

L’annuncio è apparso nella giornata di ieri sul sito dell’ambasciata greca. Questo accadrà per tutta la fase uno, destinata a durare sino al 30 giugno, per il turismo in Grecia. Dal primo luglio i test saranno invece casuali e a campione sui passeggeri della ‘lista nera’ delle zone a rischio comunicate dall’Aesa. Per l’Italia saranno sotto osservazione Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.