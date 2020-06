ALESSANDRIA – È stata consegnata questa mattina al Comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria la donazione ottenuta dalla raccolta fondi messa in piedi dalla Confederazione italiana agricoltori a favore delle vittime della strage di Quargnento – Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido – oltre che alle spese sostenute per la riabilitazione di Giuliano Dodero e Graziano Luca Trombetta.

La consegna della raccolta fondi, prevista in un primo momento nel mese di febbraio e slittata poi a causa dell’emergenza coronavirus, è stata fatta alla presenza del presidente di Cia Alessandria Gian Piero Ameglio e il direttore Paolo Viarenghi che hanno incontrato il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria Ing. Roberto Marchioni e il suo vice, direttore Ing. Riccardo Briante, per la consegna della donazione dei soci Cia.

“Con questo piccolo gesto di solidarietà, la nostra Organizzazione vuole testimoniare la riconoscenza e il valore che anche il mondo dell’agricoltura attribuisce ai Vigili del Fuoco e ringraziare per il prezioso e fondamentale lavoro che ogni giorno questi professionisti svolgono sul nostro territorio”, ha spiegato Ameglio. Parole queste, a cui sono seguite quelle di Viarenghi: “La strage di Quargnento ci ha profondamente scossi e abbiamo voluto contribuire, insieme ai soci Cia della provincia, a dare un piccolo contributo, nonostante il periodo di difficoltà che anche l’agricoltura attraversa”. Il ricavato è stato raccolto anche attraverso il calendario associativo provinciale, nella campagna di tesseramento annuale, e contribuisce al fondo aperto dall’Associazione Vigili del Fuoco di Alessandria

Il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria, Roberto Marchioni, ha poi voluto ricordare come “la risposta della comunità alessandrina è stata inimmaginabile e commovente. La donazione di Cia è la dimostrazione che nonostante il tempo e malgrado l’emergenza Covid, il calore è ancora molto forte. È un piacere per me, anche se ricorda momenti tristi, ricevere il contributo Cia, un segnale di vicinanza anche per tutto il Corpo dei Vigili del Fuoco. È bello vedere che c’è ancora tanto affetto nei nostri confronti”.