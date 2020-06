ALESSANDRIA – La Polizia Stradale di Alessandria ovest è riuscita ad arrestare due cittadini rumeni, autori di un imponente furto di gasolio ai danni di un autoarticolato. L’operazione è partita in seguito all’allarme lanciato da un camionista polacco. L’uomo ha riferito agli agenti il furto di gasolio patito e ha fornito alcuni dettagli ai poliziotti. In particolare ha spiegato agli inquirenti di aver visto un mezzo pesante Volvo di colore rosso allontanarsi con a bordo i due malviventi.

I poliziotti hanno quindi cominciato a monitorare la A21 finendo per trovare il mezzo sospetto nell’area di servizio trebbia sud, parcheggiato vicino a un altro mezzo pesante. Qui gli agenti hanno trovato ulteriore conferma ai loro sospetti individuando, in corrispondenza del serbatoio del camion, un’evidente macchia di gasolio, probabile traccia di una aspirazione di carburante appena effettuata. Nonostante il tentativo di nascondersi i due malfattori sono stati perquisiti dagli agenti della Polstrada che hanno poi scoperto un ingegnoso sistema di aspirazione composto da una pompa elettrica e vari tubi collegati direttamente ai serbatoi del camion beneficiario dei furti. In seguito la Polizia ha scoperto che i due autisti rumeni erano riusciti ad aspirare complessivamente circa 450 l di gasolio. I ladri, C.A. 36enne e A.M. 23enne, residenti in Romania, autisti di una ditta straniera, sono stati portati nelle celle di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida e giudizio direttissimo, in via telematica. L’Autorità giudiziaria ha poi convalidato l’arresto e condannato i responsabili per furto pluriaggravato con sospensione condizionale della pena e remissione in libertà.