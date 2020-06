ALESSANDRIA – “Le ragazze che leggono, Bookcrossing e Fashion Style per il piacere di leggere” in programma giovedì 25 giugno alle 18,30, sul piazzale davanti alla Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria, è un evento ispirato all’opera di Andrea Musso, acquistata e donata alla Biblioteca durante l’emergenza sanitaria, e vuole segnare la riapertura delle attività culturali dell’Azienda Costruire Insieme e della Biblioteca Civica di Alessandria, in particolare nell’ambito della promozione della lettura.

La partecipazione all’evento è su prenotazione fino a esaurimento posti, contattando l’Ufficio Stampa di ASM Costruire Insieme al n. 349/3493598.

Il messaggio è al femminile. L’evento è realizzato infatti in collaborazione con l’Assessorato e la Consulta Pari Opportunità del Comune di Alessandria e i Convegni di Cultura Beata Maria Cristina di Savoia, e con il contributo del Gruppo Amag.

“L’iniziativa non preclude al mondo maschile, anzi”, dice la Presidente Cristina Antoni, è auspicata una folta partecipazione di pubblico proprio perché il messaggio che s’intende inviare sia ancora più forte. Anche in ambito culturale chi dona riceve. Doniamo un libro e avremo un libro (tutto opportunamente sanificato) da portarci a casa , da leggere con calma, o da portarci al parco, da assaporare con gusto, come la ripresa della vita sociale , che con questo primo evento, in esterna e con tutte le cautele del caso , seppur a distanza, vogliamo riavviare”.

L’evento avrà luogo in esterna ed oltre al bookcrossing prevede anche un breve e spensierato momento di moda, ispirata anch’essa alla lettura, da svolgere nell’intimità casalinga o en plein air.

“Potremo quindi ammirare, aggiunge Cristina Antoni, “un breve flash di moda, con outfit adatti alla stagione e alla situazione. Abbiamo cosi coinvolto diverse attività commerciali alessandrine che hanno voglia di riprendere come noi il loro lavoro e di offrire eleganza e bellezza”. E non mancheranno le sorprese in questo pomeriggio di un’estate tanto agognata.

“Sono contenta di questa iniziativa con Costruire Insieme”, dice l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Alessandria Cinzia Lumiera, “azienda con la quale collaboriamo in sinergia durante l’anno per tante manifestazioni. Questa occasione è stata fortemente voluta da me, dalla Presidente Antoni e da Nadia Biancato Presidente della Consulta Pari Opportunità, per riprendere questa collaborazione interrotta dal periodo di lookdown. Comunque non ci siamo mai perse di vista, ed ecco che subito dopo la prima riunione della Consulta , abbiamo realizzato questa iniziativa che unisce le donne alla cultura e alla moda. Una bella idea perché si parla di donne ma soprattutto di cultura, con questo scambio del libro, in cartaceo, che ha sempre il suo fascino, ma opportunamente sanificato. In più, prosegue l’Assessore Lumiera, è prevista anche questa sfilata di moda che ha coinvolto alcune attività di Alessandria che si stanno spendendo per portare avanti la ripresa della città. Unendo tutti questi elementi, conclude Cinzia Lumiera, si è creato un connubio perfetto, che avvia alla stagione estiva con un occhio di ottimismo verso il futuro, sullo sfondo di un ambiente di eccellenza che è la Biblioteca di Alessandria, intitolata, non dimentichiamolo, ad una grande donna, Francesca Calvo”.

“I libri ci hanno tenuto compagnia durante il lockdown. Leggere è un divertimento, ma tutti noi possiamo dire di essere più saggi dopo aver letto un libro. Qualcuno di noi può anche asserire di essere una persona migliore, o quella persona, grazie alla lettura di un libro. E’ bello ricominciare l’attività della Consulta Pari Opportunità dalla cultura. Lo facciamo con il concorso letterario “A proposito di donne… in emergenza”, proseguiamo con l’intelligente iniziativa “Le ragazze che leggono”, felice collaborazione tra Convegno Culturale Beata Maria Cristina, associazione presente in Consulta, Assessorato Pari Opportunità e ASM Costruire Insieme che ne ha ispirato l’organizzazione. Un’opportunità per un evento in presenza, che riaccende la passione per i libri con uno scambio che arricchirà la biblioteca privata di coloro che vorranno partecipare al bookcrossing e la voglia di ritrovarsi, in un luogo caro agli alessandrini, la Biblioteca Civica “Francesca Calvo”, in tutta sicurezza” dichiara Nadia Biancato, presidente della Consulta Pari Opportunità della Città di Alessandria.

La cultura ci fa sentire più uniti ed in questo modo la possiamo condividere. “Il messaggio dello scambio di opere letterarie sta anche nello spirito che anima il Convegno di Cultura Beata Maria Cristina di Savoia”, spiega sempre Antoni, Presidente anche dell’associazione, “che è abbinato ad un concorso letterario biennale importante. Quindi la lettura e uno dei suoi cardini di riferimento”.

Si ringraziano inoltre le aziende commerciali per aver fattivamente contribuito a questo primo appuntamento con l’estate 2020: Global Art, i negozi Corso Roma, Jolie Intimo e Moda Mare, l’Ottica Vinciguerra, Spaltra l’Altra SPA, Ellens Acconciature, e la Libreria Mondadori di Alessandria che per l’occasione allestirà un angolo con le ultime novità editoriali.

“E un particolare ringraziamento”, conclude Cristina Antoni,”va da parte della nostra Azienda al Gruppo AMAG, che anche in questa occasione ci sostiene con il suo contributo”.