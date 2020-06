ROMA – “La polizia stradale è stata e sarà potenziata ancora: previsto in provincia di Cuneo il passaggio da 32 a 46 agenti, con molte più pattuglie sul territorio, mentre la specialità della Polstrada di Piemonte e Valle d’Aosta aumenterà di 146 unità“. Ad annunciarlo è stato il capo della Polizia, Franco Gabrielli durante la firma dell’accordo per trasfrormare il presidio della Polstrada di Ceva a partire dall’autunno in un ufficio dove richiedere e ottenere pratiche di polizia amministrativa.

All’incontro erano presenti il vicepresidente della Regione Fabio Carosso, il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone, il questore di Cuneo Emanuele Ricifari e il ministro alla Pubblica amministrazione Fabiana Dadone, agli ultimi giorni di gravidanza. “È la mia prima uscita pubblica sul territorio dopo la pandemia. E vorrei per prima cosa ringraziare le forze dell’ordine guardandole negli occhi per il lavoro fatto per la nostra sicurezza in questi mesi”, ha poi aggiunto Gabrielli.