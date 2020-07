TORTONA – Domenica 12 luglio 2020 alle ore 10.30 il Vescovo Vittorio Viola celebrerà al Duomo di Tortona una messa in suffragio di tutti i defunti della pandemia da Covid-19 e non solo per cui a causa dell’emergenza sanitaria non si sono potute tenere adeguate celebrazioni. Alla celebrazione saranno presenti le autorità cittadine (Sindaco e Giunta, Presidente del Consiglio comunale e Consiglieri), oltre ai rappresentanti delle Associazioni di Volontariato che hanno collaborato con il Comune e l’Asl Al durante il periodo di lockdown.

Ogni Associazione sarà presente con un solo componente, in divisa ed eventuale labaro. A rappresentare sia il cordoglio che la volontà di ripresa dell’intera Città, oltre al Sindaco con la fascia, sarà esposto il Gonfalone cittadino. Al fine di garantire la possibilità di seguire la messa a tutti gli interessati, dato il numero limitato dei posti a sedere in chiesa, sarà predisposta un’apposita area in piazza Duomo, in cui sostare, dove sarà posizionato un altoparlante.