ROMA – “La Lega in Piemonte ha un autentico radicamento popolare, e i nostri sindaci sono risultati, anche nei giorni scorsi, tra i più apprezzati dai cittadini, secondo una fonte super partes come la classifica annuale del Sole 24 Ore“. È un Riccardo Molinari decisamente soddisfatto quello che ha fatto il punto sui risultati ottenuti dal Carroccio in Piemonte.

“Al Governo chiediamo di smetterla di litigare su temi come il Mes o la legge elettorale, e di occuparsi invece del fatto che a due milioni di lavoratori non è ancora arrivata la cassa integrazione: la potenza di fuoco di liquidità promessa da Conte ben poche imprese l’hanno vista, e la situazione del paese reale va affrontata con ben altra determinazione“, ha aggiunto l’onorevole alessandrino.

In particolare Molinari si è soffermato sui circa 900 nuovi tesserati ai gazebo allestiti in Piemonte (e molti altri direttamente on line), e decine di migliaia di firme raccolte per dire no alla sanatoria per i clandestini, alle cartelle di Equitalia e ai vitalizi dei parlamentari. “Una partecipazione straordinaria, in cui la gente ci ha chiesto di non mollare, di incalzare ancora di più il Governo Pd-M5s in Parlamento, ma anche nel Paese. Fra i piemontesi c’è forte consapevolezza della gravità del momento, e dell’assoluta inadeguatezza di questo esecutivo, che rischia di trascinarsi nel baratro“, ha aggiunto l’onorevole leghista.