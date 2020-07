PROVINCIA DI ALESSANDRIA – La scelta di una nuova auto non è mai semplice e a volte l’entusiasmo per una quattro ruote desiderata a lungo porta alla decisione sbagliata. Tanti sono i fattori da tenere in considerazione e che sono decisivi per fare la differenza tra un buon affare e uno che delude le tue aspettative. Per aiutarti nella scelta, c’è Rottamazione 2020, il nuovo portale web di GrandiAuto, creato per guidarti nell’acquisto della vettura più adatta alle tue esigenze.

Rottamazione 2020, in particolare, ti indicherà se hai diritto alla rottamazione e qual è il prezzo migliore che puoi ottenere. Ti dirà inoltre quali modelli ricevono l’ecobonus e quanto ne ricevono.

Il nuovo Decreto Rilancio ha infatti rafforzato l’ecobonus con l’introduzione di un ulteriore sconto destinato alle auto elettriche e alle ibride plug-in (le ibride con la spina). Insieme al contributo del concessionario e della casa, per chi acquista questa tipologia di macchine il bonus concesso dallo Stato arriva a 10 mila euro in caso di rottamazione. Le novità riguardano anche i sussidi per le Euro 6 benzina e Diesel con emissioni tra i 61 e i 110g/km di CO2.

Per quanto riguarda le auto elettriche con emissioni tra 0 e 20 g/km di CO2, il nuovo emendamento emesso dallo Stato aggiunge e rafforza notevolmente i contributi. L’incentivo complessivo passa da 6 a 10 mila euro con rottamazione e da 2.500 a 6.500 senza rottamazione.

Chi predilige l’auto ibrida, grazie al bonus per i veicoli tra i 21 e 60g/km di CO2 si passa dagli attuali 2.500 a 6.500 in caso di rottamazione e da 1.500 a 3.500 senza rottamazione.

La grande novità che tutti aspettavano riguarda le auto termiche: 1.500 euro più altri 2.000 garantiti dal concessionario per chi acquista una nuova auto Euro 6 con emissioni tra 61 e 110 g/km di CO2 e un prezzo al netto dell’iva fino a 40.000 euro, con contestuale rottamazione di una vettura vecchia di almeno 10 anni. Finalmente anche le vetture benzina e diesel a basse emissioni sono state premiate!

Rottamazione 2020 ti seguirà passo dopo passo nella scelta dell’auto che vorresti. Il sito informativo della concessionaria leader in Liguria e Piemonte saprà consigliarti circa i modelli più adatti alle tue esigenze: se un’auto termica Euro 6 di ultima generazione, una ibrida Plug-in oppure Full Elettric. Ti fornirà inoltre i presenti con più soluzioni di pagamento, dal classico finanziamento fino a innovative formule di noleggio per privati.

Il nuovo Decreto Rilancio ha rafforzato l'ecobonus con l'introduzione di ulteriori sconti destinati alle auto elettriche e alle ibride plug-in.