CELLA MONTE – Continua il viaggio di RadioGold tra i borghi più belli del Piemonte. Questa volta vi portiamo nuovamente in provincia di Alessandria, per la precisione a Cella Monte. Questo comune di appena 500 abitanti è soprattutto conosciuto per i suoi infernot.

LA STORIA DI CELLA MONTE

Le prime attestazioni del nome di Cella Monte risalgono al XII secolo. Il nome pare derivi dalle cellae vinarie, ovvero quelle strutture scavate nella pietra arenaria per portare il vino. Dal 1311 compaiono i primi consortili, ovvero piccole organizzazioni composte da uno o due casati che nel tempo si sono ingranditi andando a creare il centro abitato. Nel 1708 entrò a far parte della provincia di Casale entrando a far parte della provincia di Alessandria. Nel 1863 il Sindaco Luigi Vallino richiese l’aggiunta della parola Monte da affiancare a Cella dato che il Comune sorgeva su una delle più belle colline del Monferrato.

COSA VISITARE A CELLA MONTE

Cella Monte è famosa soprattutto – ma non solo – per i suoi infernot che si trovano sotto le case. Queste cantine scavate nella roccia queste sorte di cantine, in cui la temperatura, l’umidità costante e l’assenza di luce per la conservazione delle bottiglie di vino più pregiate. Si tratta di veri e propri piccoli capolavori architettonici costruiti dagli abitanti nell’800. Da non perdere la chiesa di San Quirino, costruita nel Seicento, e la fontana nella piazza centrale. Oggi Palazzo Volta è sede dell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni. L’edificio è stato recentemente restaurato mettendo in mostra lo straordinario loggiato del Quattrocento. Ci sono anche tre sentieri percorribili a piedi o in bicicletta che fanno conoscere questo splendido territorio. I cammini sono: “L’anello di Cella Monte”, “Dipinti, rose e vigne” e “Vigneti e Infernot”.

PRODOTTI TIPICI DI CELLA MONTE

Cella Monte è famosa per le sue rose, tanto da essere protagoniste dell’evento primaverile de Le Colline sono in Fiore, un’originale sfida tra i residenti che allestiscono addobbi floreali nella via centrale. Da citare anche i tartufi che ogni anno viene celebrato nella Sagra Regionale del Tartufo Bianco in Valle Ghenza.

COSA MANGIARE A CELLA MONTE

A Cella Monte è possibile degustare il profumatissimo fungo ipogeo oltre che ottimi salami. Altri piatti da provare sono gli agnolotti, il fritto misto alla piemontese e la buona bagna cauda, con il suo tipico intingolo di olio, aglio e acciughe. Il Monferrato poi è terra di vino, soprattutto rosso, come Dolcetto, Barbera e Malvasia.