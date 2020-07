ALESSANDRIA – hanno riguardato anche la Provincia di Alessandria, in particolare le stazioni del capoluogo, di Arquata Scrivia, Novi Ligure e Tortona, i controlli della Polfer in Piemonte e Valle d’Aosta.

In tutto sono state 861 le persone identificate, di cui 188 stranieri, 74 i bagagli controllati e 2 le sanzioni amministrative elevate in materia di sicurezza ferroviaria per un totale di 108 agenti della Polfer del Piemonte e Valle D’Aosta impegnati.

Particolare attenzione è stata riservata alle tratte ferroviarie da e per la Liguria sulle quali si registra una maggior presenza di viaggiatori nel periodo estivo, anche allo scopo di prevenire episodi di aggressioni al personale delle ferrovie e danneggiamenti alle strutture con rischi eventuali per il trasporto e la sicurezza.

Gli operatori impiegati hanno effettuato accertamenti su viaggiatori e bagagli durante la salita e discesa dai convogli, anche con l’uso di metal detector e delle più recenti tecnologie che hanno permesso un disbrigo più rapido delle procedure di identificazione, incrementando i controlli di Polizia grazie all’immediato accesso alle banche dati.