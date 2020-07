NOVI LIGURE – Dopo il sold out dell’anteprima con “La Molli” con un’interprete d’eccezione come Arianna Scommegna, inizia questa settimana Hortus Conclusus, la rassegna ideata e diretta da Andrea Lanza e, da quest’anno, inserita nel cartellone di NÖVEVENTI 2020, in collaborazione con il Comune, suo main partner.

La sesta edizione di Hortus ha dei tratti specifici che rispondono alla necessità di un grande spazio e di sicurezza. Per questo si svolge nell’ampia e bella cornice della Corte Solferino, messa a disposizione dal Comune, e, sempre per questo, le tessere necessarie alla partecipazione agli eventi devono essere acquistate o prenotate in precedenza, al fine di consentire gli ingressi in modo scorrevole.

Le tessera (costo 15 euro) si può richiedere presso La Bottega del Sanconiglio – Libreria creativa per bambini curiosi piazza XXVII Aprile 2 – Novi Ligure (tel 0143.34.10.74 ). Chi risiede fuori città può inviare i dati necessari via E-Mail all’indirizzo [email protected] e passare a ritirare la propria tessera in un secondo momento. Info su pagina fb Hortus Conclusus e sul sito web http://www.andrealanza.wixsite.com/hortusconclusus

Hortus è un periodo dell’anno che dura un mese abbondante (dal 28 luglio al 4 settembre, con ulteriori appuntamenti fino al 22 settembre), è un evento totalizzante che ne racchiude tanti diversi, soprattutto è un sogno un po’ visionario che si avvera da ormai sei anni: fare di Novi una cittadina-festival, luogo di teatro, arte, cultura, dibattiti e workshop su vari argomenti. Il sogno si è concretizzato e si è inserito nel tessuto locale, integrandosi con associazioni (come LIBERA contro le mafie e la sezione FAI di Novi) ed esercizi commerciali. Tutto è nato dall’idea di Silvana Maumary, la titolare della boutique Ortensia: “Sei anni fa mi propose di fare qualche evento nel suo giardino… la cosa poi ci ha preso la mano”, spiega Andrea Lanza, e ora Hortus vanta ospiti di rilievo nazionale nel campo del teatro, della musica, della cultura e della scienza. Ogni settimana la prosa e la musica si integrano con il cinema, con dibattiti e con una sezione dedicata ai bambini e alle famiglie, con un ciclo di quattro lezioni sui mondi del circo e del teatro con, a seguire, l’aperitivo per famiglie a cura della Bottega del Sanconiglio. E poi, a proposito di integrazione nel tessuto commerciale, tutti i martedì sarà aperto, prima e dopo gli eventi, il Piccolo Bistrot di Hortus a cura della Farinata da Lucio e, tutte le sere degli eventi, sarà attiva la Piccola Libreria a cura della Libreria Ex Libris di Genova.

PROGRAMMA DELLA PRIMA SETTIMANA DI HORTUS CONCLUSUS DA MARTEDI’ 28 LUGLIO A SABATO 1^ AGOSTO

Martedì 28 luglio l’apertura di Hortus sarà musicale. Alle ore 21 precise, alla corte Solferino, Aleph Viola, accompagnato da una band spettacolare, presenta in prima assoluta su un palcoscenico italiano il suo nuovo disco, prodotto da Giorgio Canali (già produttore di CCCP, PFM, Litfiba). “Io sono un lupo” il titolo, ovvero cosa succede quando si scopre di essere dei predatori. Alla batteria Francesco Milanolo, alla chitarra Gianluca Cabria. Dalle 18.30 alle 20.30 e dopo lo spettacolo sarà aperto l’Hortus Bistrot-La Farinata di Lucio.

Mercoledì 29 luglio serata cinema a cura di Andrea De Rose dal titolo “Hortus sogna Fellini- cinema e psicanalisi a 100 anni dalla nascita di Federico Fellini”. Il cinema come proiezione dell’inconscio, come lettura psicoanalitica dell’autore, la psicanalisi al cinema e, nel centenario della nascita di Fellini, il rapporto tra il celebre regista e l’inconscio. Saranno proiettate visioni da “Le tentazioni del dottor Antonio”, il secondo episodio tratto dal film a episodi Boccaccio ’70 del 1962, con la regia di Federico Fellini e interpreti principali Peppino De Filippo e Anita Ekberg. Nella Roma del boom economico, un moralista combatte la sua battaglia contro un enorme cartellone pubblicitario, la cui protagonista è Anita Ekberg.

Giovedì 30 luglio inizia Hortus Piccoli a cura della Bottega del Sanconiglio. Alle 18 precise “Istruzioni per piccoli sognatori” con Isabella Macchi, attrice e acrobata, insegnante di Teatro presso la Shakespeare School di Jurij Ferrini a Torino e di acrobatica e circo (per adulti e bambini) in diverse realtà milanesi. Quella di giovedì è la prima di quattro lezioni per bimbi di 4-10 anni per incontrare i mondi del Circo e del Teatro. Le tecniche utilizzate sono divertenti e stimolanti. Basi di giocoleria e acrobatica saranno le discipline che condurranno al lavoro fisico. La clownerie e il “Raccontar storie” svilupperanno creatività, immaginazione e stimoleranno la consapevolezza vocale.

A seguire, dalle ore 19 APERIGLIO DEL SANCONIGLIO, aperitivo per tutta la famiglia, un momento conviviale riservato ai piccoli acrobati e i loro genitori. Il contributo richiesto, comprensivo di lezione di teatro circo e aperitivo, è di 12 euro a partecipante.

Alle 21, serata speech. Ilaria Cerioli, scrittrice, archeologa, etruscologa, insegnante e madre, presenta il suo libro “Diario erotico sentimentale di una signora perbene” edito da Il pizzo nero. Un diario, ma anche un manuale di istruzioni ironico e consapevole per donne alle soglie della maturità. Con il Diario si ripropone il tema della sessualità nella narrativa e la difficoltà nel raccontare l’erotismo.

Venerdì 31 luglio doppio appuntamento con Hortus Café e poi Teatro. Alle 18 incontro per dibattere il tema ” Novi e il novese terra di ‘ndrangheta?”, a cura di Libera – presidio di Novi. Andrea Vignoli riflette con Paola Sultana, referente di Libera, sulla presenza di numerosi beni confiscati nella zona novese, sulle inchieste e sugli appalti del Terzo Valico e sui cosiddetti ecoreati.

Alle 21 serata teatro con Marco Guerrini in “Uomo Galileo – dialoghi con la coscienza”. La notte prima dell’abiura, ancora in ostaggio del Sant’uffizio, Galileo è visitato da quattro personaggi-spiriti che hanno influenzato la sua vita, alcuni facendone parte, altri no. In un’altalena di emozioni, Galileo rivive spezzoni della sua esistenza, ha modo di capire alcuni dei suoi sbagli, e di prendere realmente coscienza di quella che è la sua situazione attuale: l’essere un recluso in attesa del supplizio. Durante i dialoghi con i personaggi si confronta con le sue paure, le sue angosce, ma anche le sue certezze, i suoi punti di forza.

Sabato 1 agosto alle ore 10 il primo Hortus free workshop dal titolo “come in un dipinto” con Erika Bovolenti, truccatrice teatrale (si è occupata, tra gli altri, di Mariangela Melato, Ilaria Occhini e Eros Pagni) e di moda (ha collaborato con Giorgio Armani, Tom Ford , D-Squared). Il workshop tratta cenni storici, tecniche di base e pratica dell’arte del trucco ed è aperto a tutti, tecnici e non, appassionati dell’arte e della bellezza.

Hortus Conclusus proseguirà sino al 4 settembre e, con appuntamenti ulteriori, sino al 22 settembre qui tutto il programma.