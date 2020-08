NOVI LIGURE – A partire dalle 7 e sino alle 19 di martedì 25 agosto 2020, via Verdi nei pressi del civico 4 a Novi Ligure sarà interessata da lavori di scavo e posa condotta del gas. Per l’esecuzione in sicurezza viene interdetto il transito per tutte le categorie dei veicoli provenienti da via E. Raggio / corso R. Marenco e diretti in direzione Cassano, mentre viene consentito il transito con senso unico per i veicoli provenienti dalla periferia e diretti verso corso R. Marenco / via E. Raggio.