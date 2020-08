ALESSANDRIA – Il Covid-19 si è rilevato un nemico ben più infido di quanto era apparso in un primo momento. Oltre ai danni fisici questo virus ha saputo nel tempo, per via anche delle restrizioni e del lockdown, fiaccare anche l’anima delle persone. Lo sostiene l’Oms che ha recentemente parlato di un raddoppio dei casi di depressione proprio a causa di quella quotidianità stravolta per contenere il contagio. Ne abbiamo a lungo parlato con la dottoressa Beatrice Gandini, la psicologa che sulla propria pagina Facebook ha sollevato l’attenzione su un problema che rischia di passare sommerso. “Il Covid-19 ha accentuato le paure e i disturbi delle persone che già soffrivano di patologie come depressione, ansia o disturbi alimentari. Ma ha anche creato diversi problemi anche a chi non aveva psicopatologie“.