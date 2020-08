TERRUGGIA – Un materasso bruciato è stata la probabile causa della morte del barone Paolo Tarony Saisi de Chateaune. Aveva 91 anni e viveva a Terruggia, in via Prato. Questo sabato mattina l’uomo è stato trovato senza vita riverso a terra, accanto al letto, dalla persona di servizio, un cittadino italiano di origine indiana che abitava col barone da 26 anni. Da una prima ricostruzione dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Casale, coordinati dal Comandante Salvatore Puglisi, il nobile è morto per asfissia.

A provocare la combustione del materasso sarebbe stata la caduta di una lampada alogena. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Casale.