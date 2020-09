ALESSANDRIA – L’estate è ormai arrivata ai suoi titoli di coda. Tant’è che martedì 22 settembre, quindi tra poco più di due settimane, la stagione del sole e delle vacanze lascerà la scena all’autunno pronto ad accompagnarci sino al 21 dicembre. Iniziare con il piede giusto la nuova stagione è fondamentale per portare a termine un anno, il 2020, che ci ha messo duramente alla prova tra Covid-19 e bizze del clima.

Settembre è anche il mese del ritorno a lavoro, dei bimbi a scuola e di un po’ di malinconia verso le vacanze – quest’anno mai così complesse – appena concluse. Dopo tutto però, a pensarci bene, è così che funziona da sempre, con la routine pronta a riportarci in una spirale spesso all’insegna della monotonia. Per riempire in maniera diversa le nostre giornate alcuni hobby, piuttosto che ottime letture o sbizzarrirsi in cucina potrebbero essere validi alleati.

LEGGERE VI PORTA LONTANO

Partiamo dalla cosa più semplice ma a volte anche la più efficace: la lettura. Il grande scrittore alessandrino Umberto Eco diceva: “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… perché la lettura è un’immortalità all’indietro“. Un buon libro può farvi staccare la spina per qualche ora e farvi vivere splendide avventure piuttosto che portarvi in posti lontani. Se però avete in mente di mettervi seriamente in gioco il modo migliore è quello di iscrivervi a qualche corso oppure iniziare seriamente un hobby.

ARTI ORIENTALI E LINGUE STRANIERE

Gli amanti delle culture orientali, utili anche a trovare un po’ di serenità interiore, si potranno cimentare con lo yoga tibetano su cui esistono diversi libri ma anche lezioni in dvd. Da non dimenticare anche il Tai Chi, arte marziale ma anche di meditazione, mentre per chi vuole sfogarsi molte palestre del territorio offrono corsi dedicati al kick boxing, krav maga e molte arti marziali. Partendo dal mondo orientale – per spaziare poi a quello occidentale – in molti consigliano di iniziare proprio in autunno a imparare una lingua nuova. Se credete che il cinese (esistono comunque molte guide facili per principianti) sia troppo complesso provate a dedicarvi alle tre lingue più diffuse al mondo: spagnolo, inglese e francese. Anche in questo caso esistono dei libri che lo insegnano in maniera rapida e semplice. Per gli anglofoni non possiamo citare le lezioni sia audio che libro del compianto John Peter Sloan. Se volete cimentarvi con il francese uno dei migliori volumi è Corso di lingua francese intesivo con ben quattro cd audio, mentre per lo spagnolo il consiglio è Spagnolo, corso completo con cd audio.

MODELLISMO E BRICOLAGE

Il modellismo è uno degli hobby tra i più diffusi al mondo. Bisogna sicuramente armarsi di pazienza per diventare un modellista di primo piano, ma la soddisfazione che proverete una volta terminato il vostro lavoro vi ripagherà sicuramente di tutto. I neofiti del modellismo che non hanno ancora acquistato gli strumenti necessari il consiglio è quello di dotarsi di un kit con forbicine, pinzette, roncoline, pennellini e lime. Utile potrebbe essere una lente con piedistallo per ingrandire le parti più piccole, poi pennellini dalle punte fini per dipingere e immancabilmente i colori. Per chi si vuole avvicinare al bricolage, mondo vastissimo e che permette di arredare in modo originale la casa il consiglio è quello di affidarvi a dei libri o riviste specializzate che possano in un qualche modo darvi un’idea valida a seconda dei gusti. In questo senso il Manuale completo del fai da te può essere un valido aiuto così come avere un kit di attrezzi utili per avvitare, scavare, intagliare e quant’altro.

IL MONDO DELLE COLLEZIONI

Passiamo infine al mondo delle collezioni. Ce ne sono tantissime e di tutti i tipi. Alla fine, pensandoci bene, qualsiasi cosa è collezionabile e accumulabile. Le più gettonate sono quelle legate ai francobolli e alle monete. Immancabili le figurine, soprattutto quelle dei calciatori Panini che ogni anno campeggiano in bella mostra nelle edicole. Ve le ricordate invece le schede telefoniche, quelle che si usavano nelle cabine? Ecco il loro valore è un po’ sceso ma sono oggetti sicuramente curiosi e di un passato dove i telefonini erano ancora una rarità. Poi ci sono i fumetti: da Tex Willer a Topolino, passando per i classici della Marvel o gli immancabili manga giapponesi.

Photo by Tea Creative │ Soo Chung on Unsplash