ALESSANDRIA – In vista delle Elezioni Comunali (riguardano i Comuni di Borgoratto Alessandrino, Carrega Ligure, Cassine, Castelletto d’Erro, Frassinello Monferrato, Gamalero, Gavi, Moncestino, Montacuto, Pietra Marazzi, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Valenza e Volpedo) e del Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, ci sono alcune nuove regole in materia di coronavirus che dovranno essere rispettate.

Oltre al documento e alla tessera elettorale quando si andrà al seggio bisognerà ricordarsi di portare con sé anche la mascherina. Ma non è l’unica misura sanitaria prevista. Premettiamo subito che non verrà rilevata la temperatura corporea all’ingresso con la responsabilità di misurarsela a casa affidata al singolo cittadino ciascun cittadino. Da qui la doverosa raccomandazione di non recarsi al seggio con febbre oltre 37,5 o con sintomi da Covid-19. Non ci si potrà recare alle urne invece se si è in quarantena o in isolamento oppure se si è stati in contatto con positivi negli ultimi 14 giorni.

I guanti non sono necessari. All’ingresso e in ogni seggio sarà messo a disposizione del gel per igienizzare le mani. L’operazione dovrà essere ripetuta più volta: la pulizia delle mani dovrà infatti essere eseguita prima di entrare, poi prima di ricevere la scheda e la matita e infine quando si uscirà. Si dovrà tenere la distanza minima di almeno un metro dagli scrutatori e seguire un percorso obbligato che verrà comunque adeguatamente segnalato. Verrà chiesto di levarsi la mascherina, e in questo caso si dovrà stare a due metri di distanza, per l’identificazione poco prima del voto. L’accesso al seggio sarà contingentato.