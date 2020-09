ALESSANDRIA – L’incontro tra i sindacati, l’azienda ospedaliera di Alessandria e alcuni medici per discutere del ginecologo entrato in reparto nonostante la febbre è stato giudicato utile da tutte le parti. Il confronto mirava a chiarire alcuni aspetti della vicenda. Il medico in questione infatti, nonostante il termometro all’ingresso avesse registrato 38.5 gradi, aveva raggiunto il luogo di lavoro in ospedale ed era risultato poi positivo al covid probabilmente contagiando due infermieri e due operatrici socio sanitarie. Come emerso durante la riunione l’azienda si è attivata subito procedendo con l’esecuzione di 80 tamponi e attivando tutte le procedure previste a tutela degli operatori e dei pazienti.

Come spiegato dal Nursing Up “l’intento ora è di chiarire quanto accaduto e tutelare tutti“. Appena il medico ginecologo starà meglio verrà ascoltato per avere un quadro completo di quanto si è verificato e impedire che fatti analoghi si possano ripresentare.