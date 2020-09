VALENZA – Grazie a 600 mila euro, la fidejussione versata dai proprietari dell’ex Ianua hotel di Valenza, verrà realizzato un raccordo per unire viale Dalla Chiesa al resto della città, funzionale alla sicurezza dei residenti. I benefici saranno in particolare per i mezzi di trasporto che attualmente non possono uscire da viale Carlo Alberto Dalla Chiesa se non praticando sconvenienti e sconsigliabili inversioni a “U”.

L’intervento agevolerà anche i mezzi di soccorso e i residenti, oggi costretti a usare un’unica via di fuga come punto di accesso e uscita. Grazie alla cifra ottenuta il Comune ha avviato l’iter progettuale per il raccordo stradale, completando un progetto fermo da tempo, comprensivo di tutti quei lavori che Ianua non completò o realizzò in modo non corretto (muro di contenimento, raccordo fognario ecc).