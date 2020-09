ALESSANDRIA – L’asilo nido “I Pinguini” di Alessandria martedì riaprirà in completa sicurezza e a pieno regime. Il complesso aveva chiuso in via precauzionale dopo che una mamma aveva segnalato la positività al covid del figlio di due anni e mezzo. Rispettando le direttive le insegnanti avevano immediatamente applicato tutte le norme, rintracciando i nove piccoli che avevano avuto contatti con il bimbo positivo. I bambini, insieme a due insegnanti, erano stati sottoposti a tampone e in questi giorni sono arrivati gli esiti che hanno dato responso negativo.

“Le precauzioni che adottiamo sistematicamente hanno dimostrato la loro efficaci – spiegano dall’asilo. Siamo estremamente scrupolosi nell’utilizzo dei dispositivi di protezione, delle visiere, del ricircolo dell’aria e nel distanziamento e i risultati dei tamponi hanno dimostrato che la nostra attenzione è servita. Il complesso quindi martedì 29 settembre 2020 riapre regolarmente ed è pronto a ospitare tutti i piccoli in completa sicurezza“.