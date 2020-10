NOVI LIGURE – Choc in ambito sportivo, e non solo, dopo una vicenda portata alla luce da un provvedimento della Procura federale della Figc nei confronti dell’allenatore Maurizio Fossati, all’epoca dei fatti contestati, 2019, allenatore della Novese femminile, squadra che militava in serie C. L’ente di giustizia sportiva, in un lungo documento, ha ricostruito i fatti riportati da diverse giocatrici che hanno provocato il deferimento del tecnico e produrranno strascichi legali.

Le atlete della formazione biancoceleste hanno riferito di aver subito pesanti espressioni “denigratorie” durante gli allenamenti e in occasione delle partite di campionato come “sei grassa come un maiale”, “ma dove vai che pesi cento chili” o “siete qua solo per leccare la figa”. Ad aggravare lo scenario anche le dichiarazioni rese da una calciatrice della Novese alla Procura Federale. La calciatrice ha raccontato come Fossati abbia tentato di baciarla durante un viaggio premio in Puglia e, in seguito all’allontanamento del tecnico, si legge ancora nelle carte, sia derivato “un comportamento morboso da parte di quest’ultimo nei confronti di tale calciatrice volto a tentare di controllarne tutti i movimenti“. Il rifiuto di una relazione sentimentale sarebbe culminato in verifiche sugli spostamenti dell’atleta e addirittura in fotografie delle gambe della sportiva “nonché quella di una sua compagna di squadra in abbigliamento intimo” inviate dall’allenatore via whatsapp insieme ad altre fotografie di donne in biancheria intima. Ad aggravare la situazione la presunta richiesta di denaro al padre di una giocatrice per poter svincolare la figlia dal tesseramento per la Novese. In base al documento Prot. 3606 /799pf19-20/GC/blp le parti verranno convocate per procedere nei prossimi passi previsti dalla giustizia sportiva.

Intanto su quanto accaduto il tecnico Fossati non ha voluto replicare, affidando al suo legale ogni azione in merito a quanto emerso dal documento della Procura Federale.

Nel documento della Procura Federale si rileva anche che, con un provvedimento separato e davanti alla Sezione Discplinare del Tribunale Federale Nazionale, la Novese Calcio Femminile venga sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva.