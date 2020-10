ALESSANDRIA – Sarà un Halloween destinato a passare alla storia quello che ci apprestiamo a vivere in questo 2020. La seconda ondata del Covid-19 e il nuovo Dpcm per bloccarne il più possibile la diffusione impedirà ai più piccoli di scorrazzare per città e paesi a fare il canonico ‘dolcetto o scherzetto’ ma anche le feste saranno bandite. Come passare allora in maniera diversa (e sicura) la notte più paurosa dell’anno? Magari con in mano un buon libro dell’orrore.

Iniziano con il classico dei classici: It di Stephen King. Il re dell’horror ci porta nella terra degli incubi dai quali è difficile uscire. Tutto si potrebbe riassumere con un mostro con la faccia da clown che rapisce bambini di una piccola città americana. Ma sotto c’è molto ma molto di più. Un libro da leggere assolutamente al buio, magari però con una lucina sempre a portata di mano. In seconda posizione della nostra personalissima classifica troviamo l’italiano Niccolò Ammaniti che con il suo bellissimo Io non ho paura ci racconta un’altra sfaccettatura della paura. Ci troviamo nel Sud Italia, alla fine degli Anni 70. Michele cade in un pozzo buio e profondo in aperta campagna. Da lì nasce una storia cupa, misteriosa, soffocante.

Non fatevi ingannare dal titolo perché con Ogni cosa è illuminata di Jonathan Safran Foer entriamo in un mondo dove elementi di terrore si mischiano con una realtà storica documentata. Il protagonista infatti è un ragazzo che va in Ucraina a cercare la donna che salvò suo nonno dai campi nazisti. Il leopardo di Jo Nesbø è invece una storia che toglie il fiato per la sua crudezza e imprevedibilità. Ci troviamo ad Oslo dove tre donne sono state assassinate a breve distanza di tempo, in maniera feroce e tutte con modalità inusuali. Tra di esse anche una deputata al Parlamento norvegese. La Polizia non riesce a capirci niente ma sui delitti si proietta l’ombra di un freddo serial killer.

Non poteva mancare Dracula di Bram Stoker. La storia del Conte Vlad l’abbiamo vista in tutti i modi e riassunta in tutte le solfe, ma leggere il libro dalle tinte cupe e gotiche di Stoker vi stupirà sicuramente, come sicuramente vi farà scendere un brivido lungo la schiena. La paura sa essere anche estremamente umana. Con Il buio oltre la siepe di Harper Lee abbandoniamo il sovrannaturale o i frutti della fantasia. Co addentriamo al contrario in un modo reale che più reale non si può. Razzismo e violenza su uomini e donne di colore, la brutalità della vita di tutti i giorni di un’America lontana ma a tratti ancora recente danno le tinte a questo best seller.

Pochi come Murakami Haruki sanno terrorizzare il lettore e con 1Q84 ci riesce perfettamente. In questo romanzo, diviso in tre parti, lo scrittore giapponese introduce elementi terrificanti unici nel suo genere. Roba da perderci il sonno. A sancire l’inizio dei romanzi gotici è Il castello di Otranto di Horace Walpole. Ci troviamo a fine Settecento e l’intera storia si basa su una inquietante profezia legata al castello di Otranto in Puglia.

Se parliamo di horror in letteratura non possiamo non citare Edgar Allan Poe e i suoi Racconti del terrore. L’opera, nelle edizioni novecentesche e moderne, è suddivisa in tre sezioni: Mistero – Incubo/Fantasia – Terrore. Un mix tra thriller-horror ma soprattutto incubi interiori che hanno caratterizzato buona parte della vita di Poe. Concludiamo questa speciale classifica di libri da leggere ad Halloween con Frankenstein di Mary Shally. Il romanzo racconta del dottor Victor Frankenstein e della sua smania per dare vita a ciò che in vita non è. Ne nasce una creatura mostruosa ma con sentimenti e un animo straziato per come è venuto al mondo.