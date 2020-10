ALESSANDRIA – Sembra proprio che il maltempo che si è concentrato sull’Alessandrino, e in particolar modo ai confini con la Liguria, abbia le ore contate. In meno di 24 ore sono caduti 131 mm di pioggia a Bosio, nella zona del parco delle Capanne Marcarolo, 85 a Carrega Ligure, 78 a Casaleggio Borio. Nuvole e piogge, però, resisteranno ancora sino alla serata di oggi. Questo perché, secondo le previsioni di Arpa, il tempo è atteso da un importante miglioramento a partire dalla notte. Questo porterà anche a un abbassamento delle minime del mattino. Per molti giorni sarà comunque previsto tempo soleggiato in tutto il Piemonte, grazie alla presenza di un’area di alta pressione.