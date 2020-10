ALESSANDRIA -L’evoluzione della pandemia e l’incremento dei ricoveri ha indotto l’ospedale di Alessandria a ridefinire, sulla base delle indicazioni della Regione Piemonte, il proprio piano di emergenza interno, in accordo con le altre strutture sanitarie del territorio.

Questo significa che la struttura ha temporaneamente disposto la sospensione delle attività di ricovero ordinario e ambulatoriale non urgenti.

La rimodulazione dei servizi servirà a concentrare le risorse per fronteggiare l’incremento dei ricoveri Covid. Saranno garantite tutte le prestazioni ambulatoriali oncologiche e le prestazioni per patologie a rischio di compromissione della salute con peggioramento clinico che comporterebbe accesso al DEA. Sono inoltre garantiti i ricoveri in regime di urgenza, i ricoveri oncologici e quelli di alta specialità.