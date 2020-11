TORINO – Il nuovo Dpcm che entrerà in vigore da giovedì 5 novembre prevede l’introduzione di lockdown mirati per contenere la diffusione del Covid-19. A causa del numero elevato dei contagi e dell’affanno degli ospedali, il Piemonte potrebbe essere inserito nella zona rossa, il che vorrebbe dire chiusura degli esercizi commerciali non indispensabili e impossibilità di spostarsi salvo per comprovate esigenze. “Il comparto del commercio deve avere il tempo di riorganizzarsi prima di nuove misure restrittive“, ha dichiarato l’assessore regionale al Commercio, Vittoria Poggio.

“Un provvedimento immediato, pur nella piena comprensione della situazione pandemica, avrebbe certamente pesanti ricadute economiche su tutta la filiera. Sto lavorando insieme al Presidente Cirio per individuare un percorso condiviso affinché non si vada ad aggravare ulteriormente una situazioni delle imprese già difficile“. Vittoria Poggio poi conclude: “Se l’ordinanza sulle zone rosse entrerà in vigore da lunedì 9, le nostre imprese avrebbero perlomeno la possibilità di organizzarsi e di ultimare le scorte prima della chiusura“.