OCCIMIANO – Lutto per la comunità di Occimiano. È mancato improvvisamente, all’età di 63 anni, il dottor Claudio Rabagliati. Epidemiologo specialista in igiene, medicina preventiva e medicina del lavoro, aveva deciso di farsi momentaneamente da parte a causa dello stress emotivo e lavorativo accumulato in questi mesi concitati che avevano aggravato alcune sue patologie pregresse. Poi il ricovero all’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato dove era risultato negativo al Covid-19. Rabagliati si è spento nella mattina di venerdì 27 novembre a causa di un malore improvviso.

“La comunità di Occimiano piange la prematura scomparsa del dottor Claudio Rabagliati e ne ricorda con profonda gratitudine la disponibilità e l’attenzione dimostrata nei confronti di tutti. Con discrezione e sincera amicizia si è sempre adoperato nell’interesse della collettività“, ricordano dal Comune.