PIEMONTE – “Tutto il sistema regionale è al lavoro”. Sul fronte covid gli importanti risultati raggiunti dal Piemonte sul fronte dell’Rt che, se confermati, faranno scalare la nostra regione in zona gialla da domenica 13 dicembre, non hanno però fatto abbassare la guardia. Il presidente Alberto Cirio ha infatti sottolineato che entro Natale la Regione aggiornerà il piano pandemico, in vista di una eventuale terza ondata, “che dobbiamo evitare in ogni modo. In questa seconda abbiamo dovuto adottare misure dolorose. Sulla scorta di questa esperienza dobbiamo essere pronti”.