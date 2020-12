CASALE MONFERRATO – I Carabinieri di Casale Monferrato hanno denunciato per truffa un 25enne con pregiudizi di polizia. L’uomo ha infatti messo in vendita del pellet per stufa fino a farsi accreditare da un acquirente 250 euro sul proprio conto corrente. Una volta ricevuti i soldi, però, non ha mai consegnato la merce. Alla fine il compratore ha deciso di sporgere querela ai Carabinieri.