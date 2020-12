ALESSANDRIA – Nonostante l’emergenza covid la musica del Conservatorio Vivaldi di Alessandria non si ferma. Il 16 dicembre, infatti, sarà trasmesso in streaming il concerto intitolato “Auguri in Do” in occasione del 250^ anniversario della nascita di Beethoven. Sul palco si esibiranno gli allievi dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio oltre a Saverio Alfieri e Umberto Ruboni, diretti dal maestro Marcello Rota.

L’evento, dedicato alla memoria del maestro Aldo Niccolai, scomparso sabato scorso, è in programma alle 21 sul canale Youtube e sulla pagina Facebook del Conservatorio, è il frutto di una collaborazione dell’istituto con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, una sinergia destinata a diventare sempre più salda nel prossimo futuro.

“In questi mesi, nei quali tutti siamo assoggettati, in via generale, a limitazioni oggettive – dichiara il neo-presidente del Conservatorio “Vivaldi”, prof. Renato Balduzzi –, l’arte musicale in particolare vive un momento di forte sofferenza. Ma, come spesso può succedere, la sofferenza aguzza l’ingegno e genera idee ed iniziative originali, capaci di trasmettere ai tanti appassionati e a coloro che stanno per diventarlo un’emozione e un appagamento interiore assolutamente unici. La circostanza poi che ad eseguire il concerto come solisti saranno due giovani allievi aggiunge pregio all’iniziativa e conferma la qualità del nostro Conservatorio”.

“Il concerto che verrà trasmesso il 16 dicembre online – afferma il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano – rappresenta la felice conclusione di un percorso culturale avviato dal Conservatorio e dalla Fondazione per celebrare l’anniversario della nascita di un genio della musica come Ludwig van Beethoven. Un progetto che riaprirà virtualmente le porte del Teatro Alessandrino e permetterà a tutti gli appassionati di musica classica di godere di uno spettacolo inedito, frutto di anni di lavoro e di impegno da parte di docenti e allievi del Conservatorio. La modalità online che è stata necessariamente adottata in ottemperanza alla normativa vigente è una vera e propria opportunità per continuare a diffondere musica di qualità e far apprezzare i nostri giovani musicisti a livello locale e internazionale”.

Il concerto del 16 dicembre si inserisce nel progetto “Il pianoforte di Beethoven fra tradizione e innovazione” del Dipartimento di Tastiere e Percussioni del Conservatorio: un lavoro importante (sempre sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria nell’ambito del “Cantiere Vivaldi”) che vuole celebrare i 250 anni dalla nascita del grande compositore.

I docenti delle Classi di Pianoforte e Pianoforte Storico hanno programmato per i due anni accademici 2018/19 e 2019/2020 grandi eventi diversi:

– due Masterclass con Olaf John Laneri, dedicate alla produzione pianistica beethoveniana, entrambe con concerto finale degli allievi partecipanti;

– i percorsi di analisi musicale Le Sonate per pianoforte di Beethoven, a cura del Prof. Marco Santi: nel 2019 si sono tenute le quattro lezioni relative al periodo precedente il 1800, le quattro lezioni relative al periodo successivo al 1800 (inizialmente previste per il 2020) sono ora programmate per il 2021;

– l’esecuzione integrale delle 32 Sonate di Beethoven, a opera dei migliori allievi di Pianoforte e Pianoforte Storico del nostro Conservatorio, suddivisa in otto Concerti, di cui quattro realizzati nell’aprile 2019 e quattro – inizialmente previsti per aprile e maggio 2020 – che saranno eseguiti anche quest’anno presso l’Auditorium del Conservatorio, e trasmessi in modalità online sul canale Youtube ‘Conservatorio Vivaldi Alessandria’ (link diretti sul sito www.conservatoriovivaldi.it) e sulla pagina Facebook ‘Conservatorio Vivaldi’, nei pomeriggi del 12, 13, 14 e 15 dicembre 2020 sempre alle 17.

“Siamo veramente felici di questa bella occasione, una vera festa della musica” ha sottolineato il direttore del Conservatorio Gianni Gioanola “ringrazio di cuore il Presidente Mariano e tutta la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per l’aiuto fondamentale che hanno offerto al Conservatorio Vivaldi nella realizzazione di questo importante appuntamento. Esprimo l’orgoglio per un’operazione artistica e didattica di grande rilievo e importanza: l’esecuzione integrale delle Sonate per Pianoforte e di due Concerti per Pianoforte e Orchestra di Beethoven, interamente affidate ad allievi, è una prova di coordinamento, di forza e di coesione della nostra Scuola di Pianoforte, a cui vanno la mia riconoscenza e il mio ringraziamento”.