ROMA – È atteso per oggi, venerdì 11 dicembre 2020, il nuovo Decreto a firma del ministro della Salute Roberto Speranza che porterà il Piemonte (oltre che la vicina Lombardia) a passare da zona arancione a zona gialla. Il calo dei contagi che si è verificato nelle ultime settimane nella nostra regione, infatti, ha portato come previsto nel Dpcm al cambio di colore. Ma se la firma è attesa per oggi, l’entrata in vigore del Decreto di Speranza avverrà domenica 13 dicembre.

Questo permetterà di spostarsi liberamente all’interno del proprio Comune e tra Comuni diversi sino all’entrata in vigore del coprifuoco (dalle 22 alle 5) quando ci si potrà spostare unicamente per comprovate esigenze e con autocertificazione. Ci si potrà spostare anche liberamente al di fuori della Regione e andare in un’altra Regione in zona gialla. I bar e i ristoranti tornano aperti sino alle ore 18, dopo quell’ora sarà consentita la consegna a domicilio senza limitazioni e l’asporto sino alle 22. Si potrà andare in un centro commerciale nei giorni feriali ma non il sabato, la domenica e nei giorni festivi.