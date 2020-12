PROVINCIA DI ALESSANDRIA – La neve caduta copiosa nelle scorse ore ha cambiato il cronoprogramma della campagna vaccinale anti covid in Piemonte. Durante la videoconferenza tra Palazzo Lascaris e il Commissario Arcuri è stato infatti deciso di far slittare a mercoledì 30 dicembre l’arrivo delle 40 mila dosi nella nostra regione per “ragioni logistiche”. Inizialmente la consegna era prevista per la giornata di martedì. La provincia di Alessandria riceverà quasi 5 mila dosi, destinate in parte anche ai presidi ospedalieri Asl.