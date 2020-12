PIEMONTE – È già stata soprannominata la legge anti-rom. In realtà è un emendamento, approvato in Consiglio regionale il 29 dicembre, presente all’interno della legge sul turismo e che permette di sequestrare in Piemonte le roulotte e i camper abusivi. La votazione di ieri porta alla modifica della legge del 22 febbraio 2019 sulla Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e del turismo itinerante. All’articolo 21 si parla di sanzioni tra i 250 e i mille euro per chi pernotta in tende o altri veicoli al di fuori delle aree di campeggio consentite oltre al loro sequestro. L’emendamento è stato voluto dall’esponente di Fratelli d’Italia Maurizio Marrone. “Sia ben chiaro, non è una legge contro i turisti, bensì contro gli insediamenti nomadi abusivi“, ha spiegato sui social.