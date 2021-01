PIEMONTE – Da questo lunedì il Piemonte torna in zona gialla, un provvedimento che comporterà misure meno stringenti sul fronte della lotta al coronavirus. Lo ha stabilito lo scorso venerdì il Ministero della Salute sulla base dei 21 parametri analizzati dall‘Istituto Superiore di Sanità.

Dalle 5 alle 22 saranno consentiti gli spostamenti all’interno della stessa regione. Dalle 22 alle 5, invece, è confermato il coprifuoco. Restano vietati gli spostamenti tra regioni diverse.

Bar e ristoranti saranno aperti dalle 5 alle 18. L’asporto sarà consentito fino alle 22 mentre non ci sarà alcuna limitazione per le consegne a domicilio. Il consumo al tavolo è consentito per quattro persone al massimo, a meno che non si tratti di conviventi. Sì alla ristorazione negli alberghi e nelle strutture ricettive, ma limitatamente ai propri clienti.

I negozi al dettaglio saranno aperti fino alle 21. Aperti i centri estetici, i mercati anche extra-alimentari, i centri sportivi. I centri commerciali saranno aperti solo nei giorni feriali, chiusi il sabato e la domenica, con l’eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Restano chiusi musei, mostre, sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie, piscine, palestre, teatri, cinema.