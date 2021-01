ALESSANDRIA – Odori sgradevoli sono stati percepiti in una zona del Quartiere Cristo di Alessandria. Alcuni cittadini residenti in via Maria Bensi e strada Casalcermelli, nei pressi del Forte Acqui, hanno infatti manifestato mal di testa e sono usciti in strada, lamentandosi di sentire puzza di gas o zolfo. Sul posto, intorno alle 19.40, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, il 118 e la Polizia Municipale. Al lavoro anche i tecnici di Arpa Piemonte. “Al momento non siamo ancora riusciti a identificare questi odori” ha sottolineato a Radio Gold il direttore di Arpa Alessandria Alberto Maffiotti “le analisi proseguono. Il vento sta soffiando da sud quindi questi miasmi potrebbero arrivare dalla zona D3 o dalle campagne dell’Orba. Stiamo effettuando tutti i rilevamenti del caso”.

Seguiranno aggiornamenti