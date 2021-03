Cirio: “Mercoledì arriveremo a 20 mila vaccini al giorno. Da lunedì in campo 700 medici di famiglia”

PIEMONTE – Sono 18.770, tra cui 11.840 ultraottantenni, le persone che in Piemonte questo sabato hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle 17.30). A 8.906 è stata somministrata la seconda dose. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 745.066 dosi (di cui 263.390 come seconde), corrispondenti all’83,1% delle 896.870 finora disponibili per il Piemonte. “Siamo a quasi 20 mila somministrazioni al giorno, raggiungeremo questa quota mercoledì“ ha sottolineato oggi Alberto Cirio ad Alessadria, in occasione dell’inaugurazione dell’hub alla Caserma Valfrè “stiamo mettendo in campo tutte le energie possibili per potenziare sempre di più il nostro esercito del vaccino. Abbiamo già attivi 138 punti vaccinali, a cui a breve se ne aggiungeranno altri 35. Da lunedì partiranno con le vaccinazioni presso i propri studi anche più di 700 medici di famiglia. Il nostro esercito cresce, ma abbiamo bisogno delle munizioni perché senza dosi sufficienti tutto lo sforzo che stiamo facendo per incrementare il numero di somministrazioni quotidiane rischia di scontrarsi con la reale disponibilità di vaccini. Per questo la prossima settimana sarò a Roma per incontrare il generale Figliuolo. Al Governo chiediamo uno snellimento delle procedure burocratiche legate alla campagna vaccinale e un anticipo consistente di dosi sulle consegne garantite alla nostra Regione per il mese di aprile. Il Piemonte è tra le regioni con il rapporto più alto tra dosi somministrate e popolazione residente e siamo pronti a correre ancora più veloci. Ma abbiamo bisogno della benzina”.