PIEMONTE – Un’altra notte di gelo in tutto il Piemonte con temperature sotto lo zero. Una situazione che preoccupa il mondo agricolo a causa di minime fino a -6 gradi. I dati raccolti dalle stazioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) hanno registrato livelli molto rigidi a bassa quota: -6,1 sulla bassa collina di San Damiano d’Asti, -5 nel capoluogo provinciale, -5,7 a Saliceto (Cuneo).

Ad Alessandria le temperature più basse hanno segnato fino a -4.1 gradi.