PIEMONTE – Nel primo giorno di preadesioni in Piemonte per la categoria di persone tra i 60-69 anni alla campagna vaccinale sono state più di 80 mila le prenotazioni arrivate sul portale www.ilpiemontetivaccina.it. In particolare fino alle 19 di questa sera hanno aderito 84.418 soggetti. Nelle prime ore di questa giornata il portale ha registrato alcuni intoppi che poi, come ha riferito Regione Piemonte, dalle 12.30 tutte le problematiche sono state risolte.