Sui problemi alla piattaforma ilpiemontetivaccina.it la Regione respinge le critiche

PIEMONTE – Qualche intoppo iniziale, ma poi tutto è filato liscio. È stata una giornata un po’ strana per la piattaforma ilpiemontetivaccina.it che nelle prime ore della mattina è stato preso d’assalto da feroci critiche da parte degli utenti per alcuni malfunzionamenti che vi abbiamo raccontato in tempo reale. Su tutti l’iniziale assenza nella tendina delle categorie di quella dei 60-69enni che proprio oggi potevano dare la loro pre-adesione per il vaccino contro il Covid-19.

“Sono le 14.30 e 58mila piemontesi over 60 hanno già aderito alla piattaforma, che è perfettamente funzionante dalla mattinata di oggi, come annunciato”, ha voluto precisare all’Ansa la Regione Piemonte. Una replica in piena regola alle critiche dell’opposizione sulla partenza a rilento delle pre-adesioni degli over 60. “Basta strumentalizzare su temi così delicati“, hanno aggiunto da Palazzo Lascaris. Dalle 12.30 circa tutte le problematiche sono state risolte e da quel momento in poi il sito ha retto bene alle tante adesioni fatte dai piemontesi.