Orto che passione: cosa seminare, coltivare e i lavori da fare ad aprile

RADIOGOLD – Con la primavera che avanza, bisogna iniziare a calibrare i lavori da fare nell’orto. Sia che siate provetti contadini che ortolani alle prime armi, è sempre bene avere un calendario di cosa seminare, in che modo e con quali tempistiche. Aprile, ad esempio, sono tanti i lavori che bisogna fare in campagna e negli orti. In questo mese, infatti, vengono seminate e coltivate la maggior parte degli ortaggi che si gusteranno poi in estate. Bisogna comunque stare attenti alle gelate, soprattutto in una regione come il Piemonte, che possono arrivare all’improvviso vanificando tutto il vostro lavoro. Il consiglio è quello di guardare sempre le previsioni meteo prima di piantare o seminare. Per approfondire le letture consigliate sono Orto. Manuale pratico oppure Il grande libro dell’orto. Guida completa.

In linea di massima nel campo si può seminare liberamente patate, fagioli, rapanelli, barbabietole, carote, cipolle, zucche, zucchine e porri. Sono le verdure che soffrono meno le ancora basse temperature di questo mese che ci porterà verso il clima caldo. Meglio utilizzare un semenzaio, ovvero quei vasetti riempiti di torba e fertilizzante, per cetrioli, pomodori, peperoni, melanzane, anguria, melone e sedano. Una volta che le piantine saranno abbastanza forti da resistere ad eventuali (seppur leggeri) sbalzi termici potranno essere piantati regolarmente nel terreno.

Sono cinque gli strumenti indispensabili che non possono mancare in un orto. Prima di tutto la zappa, un attrezzo utilissimo per preparare il terreno alla coltura, scavare piccole buche, tracciare solchi, livellare il terreno e creare canali dove far scorrere l’acqua per l’irrigazione, eliminare le erbacce. Altro strumento utile è la vanga, indispensabile per rivoltare o rompere le zolle di terra. L’annaffiatoio è uno strumento utile per idratare zone specifiche dell’orto o del giardino, meglio di grossa capienza. Passiamo poi al trapiantatoio, indispensabile non solo per la messa a dimora delle piantine da trapiantare ma anche per zappettare vicino alle piante stesse e dissodare piccole porzioni di terreno. Infine un secchio da giardino utile a fare ordine e posare al suo interno le erbacce e gli scarti. Per solo le erbacce e gli scarti organici molto meglio puntare su un compostatore.

Photo by GreenForce Staffing on Unsplash