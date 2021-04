Johnson&Johnson ritarda le consegne dei vaccini in Europa dopo i casi di trombosi negli Usa

ITALIA – Da una parte l’Europa che attende le prime dosi del vaccino Janssen della Johnson&Johnson, dall’altra gli Usa che ne chiedono invece la sospensione. A riportarlo il New York Times spiegando che la Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control hanno deciso di smettere di usare il vaccino nei siti federali, sollecitando gli Stati a fare lo stesso in attesa delle indagini sui problemi di sicurezza. Questo dopo sei casi di trombosi, di cui un decesso e una persona ricoverata in gravissime condizioni, negli Stati Uniti nelle due settimane successive alla vaccinazione.

Intanto in una nota Johnson&Johnson spiega di aver deciso di ritardare le consegne dei suoi vaccini in Europa: “Siamo a conoscenza degli estremamente rari” problemi avuti da “un piccolo numero di persone che hanno ricevuto il nostro vaccino. Il Cdc e la Fda stanno rivedendo i dati relativi a sei casi negli Stati Uniti su oltre 6,8 milioni di dosi somministrate. Per precauzione, il Cdc e la Fda hanno raccomandato una pausa nell’uso del nostro vaccino“. Da qui la scelta da parte del colosso Usa, in accordo anche con le autorità europee, “abbiamo deciso in via proattiva di ritardare le consegne all’Europa“. In questo senso anche le 1250 dosi che Poste Italiane doveva consegnare all’Ospedale di Tortona potrebbero slittare a data da destinarsi.