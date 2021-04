Generale Figliuolo in Piemonte, Cirio: “Gli ho chiesto solo una cosa: vaccini”

PIEMONTE – Primo giorno di visita in Piemonte per il Generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid, insieme al Capo Dipartimento nazionale della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Alla presenza delle due autorità è stato inaugurato il 225^ centro vaccinale del Piemonte, al Lingotto di Torino e quello donato al territorio da Reale Mutua. “Il generale Figliuolo ha riconosciuto al Piemonte di aver raggiunto e superato il target di 22 mila vaccinazioni quotidiane che ci era stato dato per metà aprile” ha rimarcato il presidente del Piemonte Alberto Cirio “ne facciamo in media 24 mila e nello stress test del 10 aprile siamo arrivati a oltre 32 mila. Continuiamo a potenziare il nostro esercito del vaccino giorno dopo giorno. Al generale Figliuolo ho chiesto una sola cosa: vaccini”.