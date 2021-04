Dirigente del Ministero Istruzione tenta il suicidio: è la figlia dell’ex sindaco di Casale Palazzetti

ROMA – Una importante dirigente del Ministero dell’Istruzione è ricoverata in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli di Roma dopo essersi gettata dal secondo piano di un appartamento della Capitale. Giovanna Boda, 47 anni, è la figlia di un importante esponente politico della nostra provincia: Titti Palazzetti, sindaco di Casale Monferrato dal 2014 al 2019. Boda, Capo Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali del Miur, è stata indagata per corruzione dalla Procura di Roma e nei giorni scorsi era stata oggetto di una perquisizione da parte della Guardia di Finanza.