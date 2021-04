In tanti per difendere la 194 da una politica “fatta da uomini che odiano le donne”

ALESSANDRIA – Tante persone questo sabato, 17 aprile 2021, in piazza della Libertà, sotto il Comune di Alessandria, per difendere la legge 194. Come accaduto in altre città molte associazioni hanno organizzato una manifestazione che ha inteso difendere anni di battaglia dei diritti delle donne e soprattutto la concreta applicazione della legge 194 a dispetto dei ripetuti “attacchi” di questi mesi. I cittadini hanno rivendicato la necessità di una difesa strenua della dignità delle donne a fronte di campagne sempre più feroci di una larga fetta del mondo politico, “fatto da uomini che non hanno alcuna considerazione del mondo femminile” ha spiegato per esempio Maria Iennaco dell’ufficio Nuovi Diritti della Cgil.

La dimostrazione, è stato spiegato, è arrivata dalla circolare della Regione Piemonte che “consentirà alle organizzazioni antiabortiste di promuovere la loro propaganda ideologica all’interno di ospedali e consultori, luoghi che dovrebbero essere laici e deputati alla autodeterminazione delle donne“. Di seguito la diretta facebook della manifestazione.