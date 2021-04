In Piemonte la preadesione per la campagna vaccinale potrà essere fatta anche in farmacia

PIEMONTE – In Piemonte le farmacie aiuteranno i cittadini nella fase di preadesione alla campagna vaccinale contro il Covid-19. Lo ha resto noto attraverso una nota Federfarma Piemonte al termine della riunione che si è tenuta nella giornata di ieri, martedì 20 aprile, nella sede del Dirmei. Il procedimento è molto semplice: su richiesta del cittadino il farmacista potrà inserire sul sito ilpiemontetivaccina.it il codice fiscale dell’assistito, le venti cifre della tessera Sanitaria, la categoria a cui il cittadino appartiene indicate dal menù a tendina e il telefono dell’utente. Quest’ultimo passaggio servirà alla Asl di appartenenza per ricontattare il paziente e definire l’appuntamento vero e proprio. Il servizio al momento non è ancora attivo ma potrebbe scattare nei prossimi giorni.