Anziani legati a sedie e carrozzine in 9 Rsa su 10 in Piemonte: lo studio choc del Difensore Civico

PIEMONTE – Sono choc le rivelazioni del Difensore Civico del Piemonte al termine di uno studio condotto sulle Rsa presenti in regione. Nell’88% delle case di riposo, pubbliche e private, è norma bloccare anziani alla carrozzina o alla sedia attraverso contenzioni. Nel 61%, invece, gli anziani vengono immobilizzati anche quando sono a letto. Lo studio è stato realizzato nel 2019 dall’avvocato Augusto Fierro, Difensore Civico della Regione che lascerà il suo incarico a maggio di quest’anno a causa di motivi personali oltre che di attriti con l’assessore alla Sanità Luigi Icardi. Allo studio hanno partecipato 430 residenze per anziani su 620 interpellate.

L’indagine ha messo in mostra come nelle Rsa sul territorio regionale sia abitudine contenere quegli anziani affetti da demenza. Ma le contenzioni sono utilizzati anche come semplice metodo per evitare cadute dal letto notturne o dalle carrozzine. Una pratica spesso utilizzata a causa di carenza di personale, sovente in numero inadatto per la gestione dei pazienti delle strutture. “È risultata evidente la prassi di usare strumenti di contenzione meccanica sui pazienti nelle Rsa, fatto che appare in contrasto con la legge“, spiega Fierro come riporta laRepubblica. Nella mattina di ieri, martedì 28 aprile 2021, il Difensore Civico ha presentato la sua relazione a Palazzo Lascaris davanti al Consiglio Regionale. Fierro ha anche sottolineato come, a causa del Covid-19, il fenomeno sarebbe addirittura peggiorata, proprio a causa della difficile situazione che nell’anno della pandemia ha colpito anche e soprattutto il personale infermieristico e socio sanitario.