“E tu?”: il progetto della scuola Bovio di Alessandria per insegnare ai bambini a riciclare

ALESSANDRIA – “E tu?“. Questa è la domanda provocatoria con cui termina il video realizzato dai bambini e dalle bambine delle classi seconde della scuola Bovio di Alessandria, finalizzato a sollecitare gli alunni e le alunne delle altre classi dello stesso istituto, ma anche di altri istituti, a fare come loro. Ovvero a imparare a rispettare il mondo che ci circonda e a riciclare.

Dopo aver visto ciò che accade quando la plastica non viene gettata negli appositi contenitori e dopo aver preso consapevolezza dei tempi di smaltimento della stessa nell’ambiente, ad uno ad uno, i bambini e le bambine hanno cominciato a sostituire le loro bottigliette di acqua con le borracce. Qualcuno ha incominciato a richiedere una borraccia come regalo di Natale, qualcun altro se l’è fatta comprare e così, rapidamente, come per una sorta di buon contagio, in entrambe le classi, i banchi si sono riempiti di borracce. Anche le maestre, ora, stanno ben attente a non dimenticare le loro perché i bambini sono diventati inflessibili: controllano persino se i rifiuti sono ben differenziati, pronti a riprendersi e a riprendere chi sbaglia! Il video è visibile sulla pagina Facebook dell’Istituto Bovio-Cavour.